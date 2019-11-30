MSB: "Fırat'ın doğusunda Türk ve Rus askeri unsurlarının Kamışlı-Derik sektöründe dörder araç ve...
MSB: "Fırat'ın doğusunda Türk ve Rus askeri unsurlarının Kamışlı-Derik sektöründe dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği on ikinci ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi.
30.11.2019 12:11 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:15
MSB: "Fırat'ın doğusunda Türk ve Rus askeri unsurlarının Kamışlı-Derik sektöründe dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği on ikinci ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi." - ANKARA
Kaynak: İHA
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