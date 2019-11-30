30.11.2019 12:11 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:15

MSB: "Fırat'ın doğusunda Türk ve Rus askeri unsurlarının Kamışlı-Derik sektöründe dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği on ikinci ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi." - ANKARA

Kaynak: İHA