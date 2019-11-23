MSB: "Fırat'ın doğusunda Rasulayn-Kamışlı sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının dörder araç ve...
MSB: "Fırat'ın doğusunda Rasulayn-Kamışlı sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği onuncu ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi.
23.11.2019 13:24 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:29
MSB: "Fırat'ın doğusunda Rasulayn-Kamışlı sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği onuncu ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi." - ANKARA
Kaynak: İHA