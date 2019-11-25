25.11.2019 12:25 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:30

MSB: "Fırat'ın doğusunda Kamışlı-Derik sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği 11'inci ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi." - ANKARA

Kaynak: İHA