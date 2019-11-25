MSB: "Fırat'ın doğusunda Kamışlı-Derik sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve...
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MSB: "Fırat'ın doğusunda Kamışlı-Derik sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve...

MSB: "Fırat'ın doğusunda Kamışlı-Derik sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği 11'inci ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi.

25.11.2019 12:25 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:30
MSB:

MSB: "Fırat'ın doğusunda Kamışlı-Derik sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği 11'inci ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi." - ANKARA

Kaynak: İHA
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