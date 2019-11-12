12.11.2019 16:08 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:13

MSB: "Fırat'ın doğusunda Ayn el Arap bölgesinde icra edilen Türk-Rus beşinci kara devriyesi; provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek devam ediyor." - ANKARA

Kaynak: İHA