MSB: "Fırat'ın doğusunda Ayn el Arap bölgesinde icra edilen Türk-Rus beşinci kara devriyesi;...
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MSB: "Fırat'ın doğusunda Ayn el Arap bölgesinde icra edilen Türk-Rus beşinci kara devriyesi;...

MSB: "Fırat'ın doğusunda Ayn el Arap bölgesinde icra edilen Türk-Rus beşinci kara devriyesi; provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek devam ediyor.

12.11.2019 16:08 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:13
MSB:

MSB: "Fırat'ın doğusunda Ayn el Arap bölgesinde icra edilen Türk-Rus beşinci kara devriyesi; provokatörlerin kışkırtmalarına rağmen personelimizin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek devam ediyor." - ANKARA

Kaynak: İHA
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