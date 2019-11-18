MSB: Fırat'ın doğusunda 8'inci ortak kara devriyesi gerçekleştirildi
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MSB: Fırat'ın doğusunda 8'inci ortak kara devriyesi gerçekleştirildi

Türk ve Rus askeri unsurları 8'inci ortak kara devriyesini Fırat'ın doğusundaki Aynularap bölgesinde gerçekleştirdi.

18.11.2019 19:59 | Son Güncelleme: 18.11.2019 20:01
MSB: Fırat'ın doğusunda 8'inci ortak kara devriyesi gerçekleştirildi

Türk ve Rus askeri unsurları 8'inci ortak kara devriyesini 'ın doğusundaki Aynularap bölgesinde gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fırat'ın doğusunda Aynularap bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının, 4'er araç ve İHA'larla iştirak ettiği 8'inci ortak kara devriyesi icra edildi. Türk ve Rus askeri unsurları 10 kilometre derinlikte ve 34 kilometre uzunluğundaki güzergahta devriyeyi tamamladı."

Kaynak: AA

Haber Videosu: MSB: Fırat'ın doğusunda 8'inci ortak kara devriyesi gerçekleştirildi
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