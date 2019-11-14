MSB: Fırat'ın doğusunda 6'ncı ortak kara devriyesi gerçekleştirildi
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MSB: Fırat'ın doğusunda 6'ncı ortak kara devriyesi gerçekleştirildi

Türk ve Rus askeri unsurlarının 6'ncı ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Derbesiye'de gerçekleştirildi.

14.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:18
MSB: Fırat'ın doğusunda 6'ncı ortak kara devriyesi gerçekleştirildi

Türk ve Rus askeri unsurlarının 6'ncı ortak kara devriyesi, 'ın doğusundaki Derbesiye'de gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının, 4'er araç ve İHA'larla iştirak ettiği 6'ncı ortak kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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