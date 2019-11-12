MSB: "Fırat'ın doğusunda 5'inci ortak kara devriyesi gerçekleştirildi"
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MSB: "Fırat'ın doğusunda 5'inci ortak kara devriyesi gerçekleştirildi"

Türk ve Rus askeri unsurlarının 5'inci ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Aynularap'ta yapıldı.

12.11.2019 21:58 | Son Güncelleme: 12.11.2019 21:58
MSB:

Türk ve Rus askeri unsurlarının 5'inci ortak kara devriyesi, 'ın doğusundaki Aynularap'ta yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusundaki Aynularap bölgesinde Türk-Rus askeri unsurlarının 4'er araç ve İHA'larla iştirak ettiği 5'inci ortak kara devriyesi tamamlandı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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