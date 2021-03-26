MSB: "FETÖ operasyonları kapsamında 15 Temmuz 2016'tan itibaren 21 bin 494 personel ihraç edildi"

MSB: "FETÖ operasyonları kapsamında 15 Temmuz 2016'tan itibaren 21 bin 494 personel ihraç edildi" "1 Mart tarihinden itibaren 231 terörist etkisiz hale getirilmiştir" "Türkiye'ye yasadışı yollarla geçmeye çalışan toplam 5 bin 867 şahıs yakalandı" Güven Artırıcı Önlemler toplantılarının...

MSB: "FETÖ operasyonları kapsamında 15 Temmuz 2016'tan itibaren 21 bin 494 personel ihraç edildi"

"1 Mart tarihinden itibaren 231 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

"Türkiye'ye yasadışı yollarla geçmeye çalışan toplam 5 bin 867 şahıs yakalandı"

Güven Artırıcı Önlemler toplantılarının 4'üncüsü için Yunanistan Türkiye'ye davet edildi

ANKARA – Milli Savunma Bakanlığı FETÖ'yle mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan itibaren 21 bin 494 personelin ihraç edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda yapılan açıklamada, "Artan bir şiddet ve tempoda kararlıkla devam eden terörle mücadelemiz kapsamında 1 Mart tarihinden itibaren yurtiçinde ve sınır ötesinde PKK/KCK/YPG/PYD ve FETÖ başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele edilmiş ve devam eden operasyonalar neticesinde 231 terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Sınır güvenliği olarak Mart ayı içerisinde sınırlardan yasadışı yollarla geçmeye çalışan toplam 5 bin 867 şahıs yakalandığı belirtilen açıklamada, "19 bin 722 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Bu şahıslar arasında 5'i FETÖ olmak üzere toplam 15 terör örgütü mensubu yakalanmıştır. İcra edilen operasyonlar neticesinde 19 bin 346 paket sigara, 116 kilogram uyuşturucu 350 silah ele geçirilmiştir. Kara hudutlarımızın korunması terörle mücadele etkinliğinin artırılması kapsamında sınırlarımızda teknolojik vasıtlarla desteklenmekte" açıklamalarına yer verildi.

Suriye harekat alanlarında DEAŞ terör örgütü mensupları dahil olmak üzere Mart ayı içerisinde 183 terörist etkisiz hale getirildiği ifade edilirken, "Suriye'de son dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından huzur ve güvenlik ortamı sağlanan bölgelerde saldırılar gerçekleşmiştir. 05 ve 14 Mart 2021 tarihlerinde rejim ve destekçileri tarafından ateşlenen ÇNRA ve balistik füzeler, kuzeydeki Cerablus ve El Bab ilçelerindeki sivil yerleşim yerleri ile akaryakıt tankerlerinin park noktalarını hedef almıştır. Saldırılarda 1 sivil ölmüş, 41 sivil yaralanmıştır. Yine, 18 Mart 2021 tarihinde Rejim kontrolündeki Tel Rıfat/Maranaz bölgesinden Kilis'e roket saldırısı düzenlenmiştir. Rejim tarafından 21 Mart 2021 tarihinde, Birleşmiş Milletler tarafından koordinatları belirlenen ve vurulmaması gereken İdlib Atarib'deki bir hastaneye top atışları yapılmış, saldırı neticesinde 1'i çocuk olmak üzere 5 masum sivil hayatını kaybetmiş, 10 sivil ise yaralanmıştır. Hastaneyi vuran rejim ve destekçileri Bab El Hava meskun mahalli bölgesinde bulunan petrol tesislerine, Yerel Kolluk Kuvvetlerinin Cezaevi ve Emniyet Müdürlüğü binasına hava taarruzu yapmış, saldırıda 1 sivil hayatını kaybetmiş, 2 sivil yaralanmış, ayrıca 20 TIR yanmış ve bazı binalarda hasar oluşmuştur. Söz konusu saldırıların derhal sonlandırılması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler derhal ateş altına alınarak imha edilmiş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Birliklerimizin güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır" bilgisi verildi.

Azerbaycan'da mayın/EYP arama ve imha hareketleri kapsamında bugüne kadar bölgede 217 bin 865 metrekare alanın mayınlardan temizlendiği aktarıldı. Libya'da ise 5 eğitim merkezinde eğitimler devam ettiği aktarılırken, 4 bin 407 mayın/eyp ve patlamamış mühimmatın tespit edilerek etkisiz hale getirildiği açıklandı.

"Yunanistan Türkiye'ye davet edildi"

Türkiye ile Yunanistan arasındaki İstişari Görüşmelerin 62'ncisi yapıldığı belirtilen açıklamada, "NATO Karargahında Ayrıştırma Önlemleri Toplantılarının 11'incisi icra edilmiştir. Önümüzdeki dönemde, Güven Artırıcı Önlemler toplantılarının dördüncüsünün Ankara'da yapılmasına yönelik Yunan muhataplarımıza davetimiz yinelenmiştir. Türkiye, sorunların çözümünde ve tüm ilişkilerinde, barış, dostluk, iyi komşuluk ilişkileri, uluslararası hukuk ve ittifak ruhunu gözeten yapıcı tutumunu sürdürmeye devam edecektir" ifadeleri yer aldı.

"ABD'ye ait 4 adet F-18 savaş uçağına yakıt ikmali yapıldı"

NATO ile iş birliğinin sürdürüldüğü hatırlatılan açıklamada, "TCG GEMLİK fırkateynimiz tarafından, 15-19 Mart 2021 tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de ABD Uçak Gemisi EISENHOWER görev grubuna destek sağlanmış ayrıca, ABD Deniz Kuvvetlerine ait 4 adet F-18 savaş uçağına uluslararası hava sahasında Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından 19 Mart 2021 tarihinde yakıt ikmali yapılarak karşılıklı eğitimler icra edilmiştir. Türkiye-Katar Özel Kuvvetler Tatbikatı da (Al Hares Al Mane) Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında yer alan unsurlarımız ile Deniz Kuvvetleri ve Özel Kuvvetler personelimizin katılımı ile Katar'da icra edilmiştir. Ayrıca, Türkiye-Katar Ortak Tatbikatı 2021 (Al Adeid 2021 Tatbikatı); Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında yer alan Kara Kuvvetleri Komutanlığımız unsurlarının katılımı ile Katar ev sahipliğinde icra edilmiştir. NATO'nun üç yılda bir icra ettiği en önemli tatbikat faaliyetlerden birisi olan STEADFAST DEFENDER 2021 tatbikatına, NATO'nun kriz durumunda görevlendireceği hazır kuvvetin komutanlığı olarak iştirak edilmektedir. Halihazırda, 19 Mart 2021'de başlayan tatbikatın hazırlık safhası devam etmektedir. Birlik intikalleri dahil hazırlık ve yığınaklanma faaliyetleri 01 Haziran 2021 tarihine kadar sürecektir" ifadelerine yer verildi.

"15 Temmuz 2016'dan itibaren 21 bin 494 personel ihraç edilmiştir"

FETÖ ile mücadelenin aynı hassasiyet ve kriterlerle sürdürüldüğü kaydedilrken, "15 Temmuz 2016'dan itibaren 21 bin 494 personel ihraç edilmiş, 3 bin 173 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 712 personel kamu görevinden çıkartılmış 101 emekli personelimizin rütbesi geri alınmış 44 personel göreve iade edilmiş 3 emekli personelin rütbesi/unvanı iade edilmiştir. 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra personel destekleme oranlarında meydana gelen azalma nedeniyle o dönemden itibaren 113 bin 430 personel temin edilmiştir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT İŞLİ