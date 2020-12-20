MSB: "FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bu yana 20 bin 699 personel ihraç edildi, 3 bin 539 personel hakkında idari süreç devam ediyor."

MSB: "FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bu yana 20 bin 699 personel ihraç edildi, 3 bin 539 personel hakkında idari süreç devam ediyor.