MSB: "FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bu yana 20 bin 699 personel ihraç edildi, 3 bin 539 personel hakkında idari süreç devam ediyor."
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MSB: "FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bu yana 20 bin 699 personel ihraç edildi, 3 bin 539 personel hakkında idari süreç devam ediyor."

20.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:10
MSB:

MSB: "FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bu yana 20 bin 699 personel ihraç edildi, 3 bin 539 personel hakkında idari süreç devam ediyor.

MSB: "FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bu yana 20 bin 699 personel ihraç edildi, 3 bin 539 personel hakkında idari süreç devam ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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Şu an buradasınız: MSB: "FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bu yana 20 bin 699 personel ihraç edildi, 3 bin 539 personel hakkında idari süreç devam ediyor." | Haberler.com Güncel
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