MSB: "FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bu yana 20 bin 699 personel ihraç edildi, 3 bin 539 personel hakkında idari süreç devam ediyor."
20.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:10
MSB: "FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bu yana 20 bin 699 personel ihraç edildi, 3 bin 539 personel hakkında idari süreç devam ediyor.
MSB: "FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bu yana 20 bin 699 personel ihraç edildi, 3 bin 539 personel hakkında idari süreç devam ediyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun