MSB: (FETÖ ile mücadele) " 1 Ocak 2021 itibariyle 394 personel kamu görevinden çıkarılmış, 79 emekli personelin rütbesi geri alınmış 6 personel...
08.03.2021 17:08 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:15
MSB: (FETÖ ile mücadele) " 1 Ocak 2021 itibariyle 394 personel kamu görevinden çıkarılmış, 79 emekli personelin rütbesi geri alınmış 6 personel göreve iade edilmiştir" (3)
MSB: (FETÖ ile mücadele) " 1 Ocak 2021 itibariyle 394 personel kamu görevinden çıkarılmış, 79 emekli personelin rütbesi geri alınmış 6 personel göreve iade edilmiştir" (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu