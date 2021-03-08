MSB: (FETÖ ile mücadele) " 1 Ocak 2021 itibariyle 394 personel kamu görevinden çıkarılmış, 79 emekli personelin rütbesi geri alınmış 6 personel...
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MSB: (FETÖ ile mücadele) " 1 Ocak 2021 itibariyle 394 personel kamu görevinden çıkarılmış, 79 emekli personelin rütbesi geri alınmış 6 personel...

08.03.2021 17:08 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:15

MSB: (FETÖ ile mücadele) " 1 Ocak 2021 itibariyle 394 personel kamu görevinden çıkarılmış, 79 emekli personelin rütbesi geri alınmış 6 personel göreve iade edilmiştir" (3)

MSB: (FETÖ ile mücadele) " 1 Ocak 2021 itibariyle 394 personel kamu görevinden çıkarılmış, 79 emekli personelin rütbesi geri alınmış 6 personel göreve iade edilmiştir" (3)

MSB: (FETÖ ile mücadele) ' 1 Ocak 2021 itibariyle 394 personel kamu görevinden çıkarılmış, 79 emekli personelin rütbesi geri alınmış 6 personel...
MSB: (FETÖ ile mücadele) ' 1 Ocak 2021 itibariyle 394 personel kamu görevinden çıkarılmış, 79 emekli personelin rütbesi geri alınmış 6 personel...
MSB: (FETÖ ile mücadele) ' 1 Ocak 2021 itibariyle 394 personel kamu görevinden çıkarılmış, 79 emekli personelin rütbesi geri alınmış 6 personel...
MSB: (FETÖ ile mücadele) ' 1 Ocak 2021 itibariyle 394 personel kamu görevinden çıkarılmış, 79 emekli personelin rütbesi geri alınmış 6 personel...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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