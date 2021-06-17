MSB: F-16 uçaklarımız ABD'nin B-52 uçaklarına refakat etti
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MSB: F-16 uçaklarımız ABD'nin B-52 uçaklarına refakat etti

MSB: F-16 uçaklarımız ABD'nin B-52 uçaklarına refakat etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MSB: F-16 uçaklarımız ABD'nin B-52 uçaklarına refakat ettiMİLLİ Savunma Bakanlığı'nca ABD Avrupa Komutanlığı'nın (EUCOM) talebi üzerine Türk F-16 uçakları ile ABD'nin B-52 uçaklarına refakat görevi yapıldığı açıklandı.

MSB: F-16 uçaklarımız ABD'nin B-52 uçaklarına refakat etti

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca ABD Avrupa Komutanlığı'nın (EUCOM) talebi üzerine Türk F-16 uçakları ile ABD'nin B-52 uçaklarına refakat görevi yapıldığı açıklandı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "ABD Avrupa Komutanlığının (EUCOM) talebi üzerine F-16 uçaklarımız ile ABD'nin B-52 uçaklarına refakat görevi icra edilmiş, aynı zamanda KC-135R tanker uçağımız ile de havada yakıt ikmal desteği sağlanmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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