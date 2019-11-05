MSB: "EYP yapımında kullanılmak üzere 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatı imha edildi"

MSB: "EYP yapımında kullanılmak üzere 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatı imha edildi"

Milli Savunma Bakanlığı Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristlerce EYP yapımında kullanılmak üzere 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatının SAS Timlerince imha edildiğini bildirdi.

05.11.2019 16:53 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:58
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristlerce EYP yapımında kullanılmak üzere 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatının SAS Timlerince imha edildiğini bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Tel Abyad'da, PKK/YPG'li teröristlerce EYP yapımında kullanmak üzere toplanmış 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatı, SAS Timlerimiz tarafından imha edildi." - ANKARA

Kaynak: İHA
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