MSB: "EYP yapımında kullanılmak üzere 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatı imha edildi"
Milli Savunma Bakanlığı Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristlerce EYP yapımında kullanılmak üzere 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatının SAS Timlerince imha edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristlerce EYP yapımında kullanılmak üzere 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatının SAS Timlerince imha edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tel Abyad'da, PKK/YPG'li teröristlerce EYP yapımında kullanmak üzere toplanmış 11 adet patlamamış eski uçak mühimmatı, SAS Timlerimiz tarafından imha edildi." - ANKARA