MSB: EYP saldırısı sonrası 12 terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Akçakale hudut hattında 3 askerin şehit olduğu EYP saldırısı sonrası bölgede 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Akçakale hudut hattında 3 askerin şehit olduğu EYP saldırısı sonrası bölgede 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Akçakale hudut hattında 3 kahraman silah arkadaşımızın şehit düştüğü EYP saldırısı sonrası ateş destek vasıtalarımızla PKK/YPG hedefleri güçlü şekilde vurulmuş ve ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir."
Akçakale sınır hattında 12 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika! MSB: "Akçakale hudut hattında 3 kahraman silah arkadaşımızın şehit düştüğü saldırı sonrası PKK/YPG hedefleri vurulmuş ilk belirlemelere göre 12...
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