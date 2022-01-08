MSB: EYP saldırısı sonrası 12 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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MSB: EYP saldırısı sonrası 12 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: EYP saldırısı sonrası 12 terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Akçakale hudut hattında 3 askerin şehit olduğu EYP saldırısı sonrası bölgede 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Akçakale hudut hattında 3 askerin şehit olduğu EYP saldırısı sonrası bölgede 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Akçakale hudut hattında 3 kahraman silah arkadaşımızın şehit düştüğü EYP saldırısı sonrası ateş destek vasıtalarımızla PKK/YPG hedefleri güçlü şekilde vurulmuş ve ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir."


Akçakale sınır hattında 12 terörist etkisiz hale getirildi

Akçakale sınır hattında 12 terörist etkisiz hale getirildi

 Son dakika! MSB: 'Akçakale hudut hattında 3 kahraman silah arkadaşımızın şehit düştüğü saldırı sonrası PKKYPG hedefleri vurulmuş ilk belirlemelere göre 12...

Son dakika! MSB: "Akçakale hudut hattında 3 kahraman silah arkadaşımızın şehit düştüğü saldırı sonrası PKK/YPG hedefleri vurulmuş ilk belirlemelere göre 12...

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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