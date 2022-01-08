MSB: EYP saldırısı sonrası 12 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Akçakale hudut hattında 3 askerin şehit olduğu EYP saldırısı sonrası bölgede 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Akçakale hudut hattında 3 kahraman silah arkadaşımızın şehit düştüğü EYP saldırısı sonrası ateş destek vasıtalarımızla PKK/YPG hedefleri güçlü şekilde vurulmuş ve ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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