MSB: 'Eylül ayında yurt içinde ve sınır ötesinde 4'ü büyük, 17'si orta çaplı olmak üzere toplam 21 operasyon icra edilmiş ve 139 terörist etkisiz... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MSB: "Eylül ayında yurt içinde ve sınır ötesinde 4'ü büyük, 17'si orta çaplı olmak üzere toplam 21 operasyon icra edilmiş ve 139 terörist etkisiz...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
MSB:

MSB: "Eylül ayında yurt içinde ve sınır ötesinde 4'ü büyük, 17'si orta çaplı olmak üzere toplam 21 operasyon icra edilmiş ve 139 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

MSB: "Eylül ayında yurt içinde ve sınır ötesinde 4'ü büyük, 17'si orta çaplı olmak üzere toplam 21 operasyon icra edilmiş ve 139 terörist etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
5 saldırgan, korna çalan motosikletliyi bayıltana kadar dövdü

5 saldırgan, korna çalan motosikletliyi bayıltana kadar dövdü

 'Gezmeye gidiyorum' diyerek evden ayrılan gencin cansız bedeni 2 yıl sonra bulundu

"Gezmeye gidiyorum" diyerek evden ayrılan gencin cansız bedeni 2 yıl sonra bulundu

 Öldürüp cesedini sandıkla denize attıkları gayrimenkul zengininin mallarını ele geçirememişler

Öldürüp cesedini sandıkla denize attıkları gayrimenkul zengininin mallarını ele geçirememişler
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Meral Akşener
Magazin Aleyna Tilki Gülşen Düm Tek Tek Seren Serengil
Spor Oğuzhan Özyakup Marcao Balotelli Güven Yalçın
Tüm Haberler Antonio Guterres Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: MSB: 'Eylül ayında yurt içinde ve sınır ötesinde 4'ü büyük, 17'si orta çaplı olmak üzere toplam 21 operasyon icra edilmiş ve 139 terörist etkisiz... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 13:34:05. #1.12#