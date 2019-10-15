MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 611 oldu

15.10.2019 20:04

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının 611'e çıktığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 611 oldu" denildi.

Kaynak: DHA