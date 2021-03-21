MSB: Esad rejiminin saldırısında 1'i çocuk 5 masum sivil katledildi
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MSB: Esad rejiminin saldırısında 1'i çocuk 5 masum sivil katledildi

21.03.2021 14:06 | Son Güncelleme: 21.03.2021 14:12
MSB: Esad rejiminin saldırısında 1'i çocuk 5 masum sivil katledildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Esed rejiminin İdlib Atarib'deki bir hastaneye yaptığı saldırı sonucu 1'i çocuk 5 masum sivilin öldüğünü, 10 sivilin de yaralandığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Esed rejiminin İdlib Atarib'deki bir hastaneye yaptığı saldırı sonucu 1'i çocuk 5 masum sivilin öldüğünü, 10 sivilin de yaralandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Esed rejimi yine Suriyeli masum sivillere acımasızca bir saldırı gerçekleştirdi. İdlib Atarib'deki bir hastaneye yapılan top atışlarıyla 1'i çocuk olmak üzere 5 masum sivil, rejim tarafından katledildi. Hastaneyi vurarak yine insanlık suçu işleyen rejim 10 sivili de yaraladı" denildi.

ANKARA, -


MSB: Esad rejiminin saldırısında 1'i çocuk 5 masum sivil katledildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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