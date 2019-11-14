MSB, Ermeni din adamının öldürülmesini kınadı
Haberler » Güncel » MSB, Ermeni din adamının öldürülmesini kınadı - Haber

MSB, Ermeni din adamının öldürülmesini kınadı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan, Suriye'de Ermeni cemaatine mensup din adamının öldürülmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Bölgeye barış gelmesini engellemeyi amaçlayan bu alçak terör saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz" denildi.

14.11.2019 18:59 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:59
MSB, Ermeni din adamının öldürülmesini kınadı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan, 'de Ermeni cemaatine mensup din adamının öldürülmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Bölgeye barış gelmesini engellemeyi amaçlayan bu alçak terör saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz" denildi.

'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bölgenin kadim halkına mensup, Ermeni Katolik Kilisesi Papazı dostumuz Sayın Hovsep Bedoyan ve babasının, menfur bir terör saldırısı sonucu katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Bölgeye barış gelmesini engellemeyi amaçlayan bu alçak terör saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz."


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et