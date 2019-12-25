MSB: "Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçe merkezinde...
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MSB: "Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçe merkezinde...

MSB: "Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçe merkezinde yine masum sivilleri hedef aldı.

25.12.2019 12:57 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:03
MSB:

MSB: "Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçe merkezinde yine masum sivilleri hedef aldı. EYP yüklü iki motosikleti uzaktan kumanda ile patlatan teröristler, aralarında çocukların da olduğu 4'ü ağır olmak üzere 14 sivili yaraladı." - ANKARA

Kaynak: İHA
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