MSB: "Elektrik, su, okul, hastane, yol ve insani yardım malzemesi gibi ihtiyaçları karşılanmaya...
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MSB: "Elektrik, su, okul, hastane, yol ve insani yardım malzemesi gibi ihtiyaçları karşılanmaya...

MSB: "Elektrik, su, okul, hastane, yol ve insani yardım malzemesi gibi ihtiyaçları karşılanmaya devam eden Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli kardeşlerimize, Sağlık Bakanlığı ile koordineli şekilde göz sağlığı için tarama hizmetine başlandı.

11.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:17
MSB:

MSB: "Elektrik, su, okul, hastane, yol ve insani yardım malzemesi gibi ihtiyaçları karşılanmaya devam eden Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli kardeşlerimize, Sağlık Bakanlığı ile koordineli şekilde göz sağlığı için tarama hizmetine başlandı." - ANKARA

Kaynak: İHA
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