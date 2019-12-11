11.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:17

MSB: "Elektrik, su, okul, hastane, yol ve insani yardım malzemesi gibi ihtiyaçları karşılanmaya devam eden Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli kardeşlerimize, Sağlık Bakanlığı ile koordineli şekilde göz sağlığı için tarama hizmetine başlandı." - ANKARA

Kaynak: İHA