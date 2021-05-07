MSB: "Ele geçirilen mağara, içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hale getirildi"

MSB: "Ele geçirilen mağara, içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hale getirildi" Milli Savunma Bakanlığı (MSB), arama-tarama faaliyetleri sonucu ele geçirilen bir mağaranın, içindeki mühimmat ile birlikte kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.