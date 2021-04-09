MSB: "Foça'da düşen KT-1 uçağımızın motor arızası nedeniyle kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir"
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MSB: "Foça'da düşen KT-1 uçağımızın motor arızası nedeniyle kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MSB: 'Foça'da düşen KT-1 uçağımızın motor arızası nedeniyle kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir'

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir Foça'da denize düşen KT-1 uçağının elde edilen ilk bilgilere göre motor arızası nedeniyle kaza kırıma uğradığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir Foça'da denize düşen KT-1 uçağının elde edilen ilk bilgilere göre motor arızası nedeniyle kaza kırıma uğradığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan KT-1 tipi uçağın kaza kırıma uğraması ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren Hava Kuvvetlerinden bir adet arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetlerinden bir adet arama kurtarma helikopteri ve bir adet insansız hava aracı (İHA), Sahil Güvenlik Komutanlığından üç adet sahil güvenlik botu ile bir adet arama kurtarma uçağının görevlendirildiği bildirildi. Kazada sağ kurtarılan iki pilotun durumunun iyi olduğu ve hastanede tedavilerine başlandığı belirtilen açıklamada, "Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır. Bölgede arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlayan balıkçılarımıza ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.

Açıklamada, elde edilen ilk bilgilere göre Foça'da denize düşen KT-1 uçağının motor arızası nedeniyle kaza kırıma uğradığının tespit edildiği kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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