MSB: Ege Denizi'nin kuzeyinde 8 uçak ile eğitim uçuşu yapıldı
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MSB: Ege Denizi'nin kuzeyinde 8 uçak ile eğitim uçuşu yapıldı

18.12.2020 12:21 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:24
MSB: Ege Denizi'nin kuzeyinde 8 uçak ile eğitim uçuşu yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NEXUS ACE eğitimleri kapsamında, Ege Denizi'nin kuzeyinde 8 uçak ile eğitim uçuşu yapıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NEXUS ACE eğitimleri kapsamında, Ege Denizi'nin kuzeyinde 8 uçak ile eğitim uçuşu yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden, düzenli olarak gerçekleştirilen NEXUS ACE eğitimleri kapsamında, Ege Denizi'nin kuzeyinde 15 Aralık'ta 1'inci, 3'üncü ve 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlıkları tarafından NEXUS ACE 20-35 eğitim uçuşları yapıldığı belirtildi.

Eğitimlere NATO AWACS, Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağı (HİK) ile iki F-4 ve dört F-16 uçağının katıldığı açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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