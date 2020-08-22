MSB: Ege Denizi'nde eğitimler icra edildi
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MSB: Ege Denizi'nde eğitimler icra edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, F-16 uçaklarının da katılımıyla Ege Denizi'nde eğitimler icra edildiğini duyurdu.

MSB: Ege Denizi'nde eğitimler icra edildi
22.08.2020 15:59 | Son Güncelleme: 22.08.2020 16:06

MİLLİ Savunma Bakanlığı, F-16 uçaklarının da katılımıyla Ege Denizi'nde eğitimler icra edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait birlik ve gemilerin harekata hazırlık seviyelerini artırmak, idame ettirmek ve kuvvetler arası müşterek harekat kabiliyetini geliştirmek maksadıyla F-16 uçaklarımızın da katılımıyla Ege Denizi'nde eğitimler icra edildi" denildi.

Kaynak: DHA

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