MSB: Ege Denizi'nde eğitimler icra edildi MİLLİ Savunma Bakanlığı, F-16 uçaklarının da katılımıyla Ege Denizi'nde eğitimler icra edildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, F-16 uçaklarının da katılımıyla Ege Denizi'nde eğitimler icra edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait birlik ve gemilerin harekata hazırlık seviyelerini artırmak, idame ettirmek ve kuvvetler arası müşterek harekat kabiliyetini geliştirmek maksadıyla F-16 uçaklarımızın da katılımıyla Ege Denizi'nde eğitimler icra edildi" denildi.

Kaynak: DHA