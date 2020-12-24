MSB: "Ege Denizi'nde 'Denizaltı Savunma Roket Atışı' başarılı şekilde icra edildi"
24.12.2020 11:35 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:38
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi'nde "Denizaltı Savunma Roket Atışı"nın başarılı şekilde icra edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi'nde "Denizaltı Savunma Roket Atışı"nın başarılı şekilde icra edildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, TCG Bodrum Korveti'nin, Denizaltı Savunma Harbi Eğitimleri kapsamında, Ege Denizi'nde 22 Aralık'ta "Denizaltı Savunma Roket Atışı" icra ettiği belirtildi.
Paylaşımda, atışın başarılı bir şekilde gerçekleştiği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun