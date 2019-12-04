MSB: "Edremit'te 21 düzensiz göçmen yakalandı"

04.12.2019 10:37 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:42

Milli Savunma Bakanlığı, Edremit Körfezi'nde bir düzensiz göçmen botunda tespit edilen 21 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Planlı keşif gözetleme faaliyeti icra eden TCG KUŞADASI karakol gemimiz, Edremit Körfezi'nde bir düzensiz göçmen botu tespit ederek 21 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladı." - ANKARA

Kaynak: İHA