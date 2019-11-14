MSB: "Edremit Körfezi'nde 51 düzensiz göçmen kurtarıldı"
Milli Savunma Bakanlığı keşif gözetleme faaliyeti icra eden Tuzla karakol gemisinin Edremit Körfezi'nde 51 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik Komutanlığınca kurtarıldığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı keşif gözetleme faaliyeti icra eden Tuzla karakol gemisinin Edremit Körfezi'nde 51 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik Komutanlığınca kurtarıldığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Planlı keşif gözetleme faaliyeti icra eden TCG TUZLA karakol gemimiz, Edremit Körfezi'nde bir düzensiz göçmen botu tespit ederek 51 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladı." - ANKARA