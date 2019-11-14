MSB: "Edremit Körfezi'nde 51 düzensiz göçmen kurtarıldı"

14.11.2019 11:30 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:35

Milli Savunma Bakanlığı keşif gözetleme faaliyeti icra eden Tuzla karakol gemisinin Edremit Körfezi'nde 51 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik Komutanlığınca kurtarıldığı bildirildi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Planlı keşif gözetleme faaliyeti icra eden TCG TUZLA karakol gemimiz, Edremit Körfezi'nde bir düzensiz göçmen botu tespit ederek 51 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladı." - ANKARA

Kaynak: İHA