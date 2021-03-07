MSB, Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan bir kişinin yakalandığını bildirdi
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MSB, Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan bir kişinin yakalandığını bildirdi

07.03.2021 17:38 | Son Güncelleme: 07.03.2021 17:52
MSB, Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan bir kişinin yakalandığını bildirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan bir şahsın yakalandığını belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan bir şahsın yakalandığını belirtti.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne/Pazarkule'de görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan bir şahsı yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandığı tespit edilen şahıs Edirne Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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