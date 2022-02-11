EDİRNE (İHA) - MSB: " Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa