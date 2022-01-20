MSB: "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. - Haberler
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MSB: "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı.

MSB:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

MSB: "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı.

EDİRNE (İHA) - MSB: " Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Edirne, Terör, 3. Sayfa, Haber

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