MSB: "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişiyi yakaladı.
MSB: "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişiyi yakaladı.
EDİRNE (İHA) - MSB: " Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 6'sının FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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