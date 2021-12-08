MSB: "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişiyi yakaladı. - Haberler
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MSB: "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişiyi yakaladı.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
MSB:

MSB: "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişiyi yakaladı.

EDİRNE (İHA) - MSB: " Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 6'sının FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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