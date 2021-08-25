Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11'i FETÖ mensubu 17 kişi yakalandı
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Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11'i FETÖ mensubu 17 kişi yakalandı

Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11'i FETÖ mensubu 17 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11'i FETÖ mensubu 17 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11'i FETÖ mensubu 17 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 11'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11'i FETÖ mensubu 17 kişi yakalandı - Haberler
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