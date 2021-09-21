MSB, 'DynamicFront2021' Tatbikatı'nda görüntüler paylaştı - Haberler
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MSB, "DynamicFront2021" Tatbikatı'nda görüntüler paylaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "DynamicFront2021" Tatbikatı'nın tamamlandığını duyurduğu paylaşımında tatbikata ait görüntülere yer verdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "DynamicFront2021" Tatbikatı'nın tamamlandığını duyurduğu paylaşımında tatbikata ait görüntülere yer verdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, ABD ve İspanya Silahlı Kuvvetleri topçu unsurlarının katılımı ile icra edilen "DynamicFront2021" Tatbikatı'nın tamamlandığını duyurdu. Konuyla ilgili tatbikata ait görüntülerin yer aldığı paylaşımında, "Türkiye, ABD ve İspanya Silahlı Kuvvetleri topçu unsurlarının katılımı ile icra edilen 'DynamicFront2021' Tatbikatı tamamlandı" ifadelerine yer verildi.

(Ali Nargüner/İHA)

MSB, DynamicFront2021 Tatbikatı'nda görüntüler paylaştı

MSB, DynamicFront2021 Tatbikatı'nda görüntüler paylaştı

MSB, DynamicFront2021 Tatbikatı'nda görüntüler paylaştı

MSB, DynamicFront2021 Tatbikatı'nda görüntüler paylaştı

MSB, DynamicFront2021 Tatbikatı'nda görüntüler paylaştı

MSB, DynamicFront2021 Tatbikatı'nda görüntüler paylaştı

MSB, DynamicFront2021 Tatbikatı'nda görüntüler paylaştı

MSB,
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Haber: MSB, 'DynamicFront2021' Tatbikatı'nda görüntüler paylaştı - Haberler
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