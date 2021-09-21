MSB, "DynamicFront2021" Tatbikatı'nda görüntüler paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "DynamicFront2021" Tatbikatı'nın tamamlandığını duyurduğu paylaşımında tatbikata ait görüntülere yer verdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, ABD ve İspanya Silahlı Kuvvetleri topçu unsurlarının katılımı ile icra edilen "DynamicFront2021" Tatbikatı'nın tamamlandığını duyurdu. Konuyla ilgili tatbikata ait görüntülerin yer aldığı paylaşımında, "Türkiye, ABD ve İspanya Silahlı Kuvvetleri topçu unsurlarının katılımı ile icra edilen 'DynamicFront2021' Tatbikatı tamamlandı" ifadelerine yer verildi.

(Ali Nargüner/İHA)