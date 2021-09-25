MARMARİS, MUĞLA (İHA) - - MSB: "DYNAMIC MONARCH/KURTARAN-2021 Tatbikatı başarıyla sona erdi"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), DYNAMIC MONARCH/KURTARAN-2021 Tatbikatının başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın ev sahipliğinde 12-24 Eylül 2021 tarihleri arasında Aksaz/ Marmaris'te icra edilen ve NATO Müttefik Denizaltı Komutanlığı tarafından planlanan DYNAMIC MONARCH/KURTARAN-2021 Tatbikatı başarıyla sona erdi" denildi.