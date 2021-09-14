MSB: Dynamic Front-2021 Tatbikatı Türkiye'nin ev sahipliğinde devam ediyor - Haberler
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MSB: Dynamic Front-2021 Tatbikatı Türkiye'nin ev sahipliğinde devam ediyor

AA - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Dynamic Front-2021 Tatbikatı'nın Türkiye, ABD ve İspanya Silahlı kuvvetleri unsurlarının katılımıyla sürdüğünü bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Dynamic Front-2021 Tatbikatı'nın Türkiye, ABD ve İspanya Silahlı kuvvetleri unsurlarının katılımıyla sürdüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dynamic Front-2021 Tatbikatı, Türkiye'nin ev sahipliğinde Türkiye, ABD ve İspanya Silahlı kuvvetleri unsurlarının katılımıyla devam ediyor." ifadesine yer verildi.

MSB: Dynamic Front-2021 Tatbikatı Türkiye'nin ev sahipliğinde devam ediyor

MSB: Dynamic Front-2021 Tatbikatı Türkiye'nin ev sahipliğinde devam ediyor

MSB: Dynamic Front-2021 Tatbikatı Türkiye'nin ev sahipliğinde devam ediyor

MSB: Dynamic Front-2021 Tatbikatı Türkiye'nin ev sahipliğinde devam ediyor
AA - Son Dakika Haberleri
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