MSB: Dynamic Front-2021 Tatbikatı Türkiye'nin ev sahipliğinde devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Dynamic Front-2021 Tatbikatı'nın Türkiye, ABD ve İspanya Silahlı kuvvetleri unsurlarının katılımıyla sürdüğünü bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Dynamic Front-2021 Tatbikatı'nın Türkiye, ABD ve İspanya Silahlı kuvvetleri unsurlarının katılımıyla sürdüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dynamic Front-2021 Tatbikatı, Türkiye'nin ev sahipliğinde Türkiye, ABD ve İspanya Silahlı kuvvetleri unsurlarının katılımıyla devam ediyor." ifadesine yer verildi.