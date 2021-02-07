MSB: 'Durgun Sulardan Geçiş Tatbikatı' Kırklareli'nde gerçekleşti

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'Durgun Sulardan Geçiş Tatbikatı'nın, Kara ve Deniz Kuvvetlerine ait birliklerin katılımı ile Kırklareli bölgesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları, zırhlı/mekanize birlikler ile istihkam birliklerinin yakın iş birliği içerisinde Nehir Geçiş Harekatı esaslarına göre icra edilen tatbikatta; tanklar su tabanına basarak, Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcıları ise (GZPT) yüzerek derin sulardan geçiş yapmıştır. Envantere yeni giren Vuran araçları, istihkam birlikleri tarafından tesis edilen Nakliye Takımlarıyla ve inşa edilen köprüler üzerinden başarılı bir şekilde geçiş icra etmiştir. Sulardan Geçiş Tatbikatı'nda birliklerin istihkam yetenekleri, sulardan geçiş teçhizatları ve müşterek harekat icra etme kabiliyetleri başarıyla test edilmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı