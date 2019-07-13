Son dakika: Irak'ın kuzeyine harekat başlatıldı
TSK, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı Pençe-2 Operasyon Planı çerçevesinde yeni bir harekat başlattı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada dün saat 22.00'da Irak'ın kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere yeni bir operasyon başlatıldığını duyurdu. Pençe-2 Operasyon Planı çerçevesinde başlatılan operasyona Hava Kuvvetleri, kara ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri ve İHA'lar destek veriyor.
Kaynak: AA
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