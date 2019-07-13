Son dakika: Irak'ın kuzeyine harekat başlatıldı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada dün saat 22.00'da Irak'ın kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere yeni bir operasyon başlatıldığını duyurdu. Pençe-2 Operasyon Planı çerçevesinde başlatılan operasyona Hava Kuvvetleri, kara ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri ve İHA'lar destek veriyor.

Kaynak: AA