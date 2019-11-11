MSB: " Dördüncü ortak kara devriyesi tamamlandı"

11.11.2019 15:00 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:47

Milli Savunma Bakanlığı Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde dördüncü ortak kara devriyesinin planlandığı gibi tamamlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği dördüncü ortak kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı."

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA