MSB: " Dördüncü ortak kara devriyesi tamamlandı"
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MSB: " Dördüncü ortak kara devriyesi tamamlandı"

Milli Savunma Bakanlığı Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde dördüncü ortak kara devriyesinin planlandığı gibi tamamlandığını bildirdi.

11.11.2019 15:00 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:47
MSB: 'Dördüncü ortak kara devriyesi tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı 'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde dördüncü ortak kara devriyesinin planlandığı gibi tamamlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği dördüncü ortak kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı."

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu: MSB: " Dördüncü ortak kara devriyesi tamamlandı"
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