MSB, Doğu Akdeniz- 2021 Davet Tatbikatı'nın başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu - Haberler
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MSB, Doğu Akdeniz- 2021 Davet Tatbikatı'nın başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- MSB, Doğu Akdeniz- 2021 Davet Tatbikatı'nın başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetlerince 2 yılda bir gerçekleştirilen Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı'nın başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

- MSB, Doğu Akdeniz- 2021 Davet Tatbikatı'nın başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetlerince 2 yılda bir gerçekleştirilen Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı'nın başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetlerince 2 yılda bir gerçekleştirilen Doğu Akdeniz- 2021 Davet Tatbikatı'nın başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi. Tatbikatla ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan MSB, şu ifadelere yer verdi:

"Deniz Kuvvetlerimizin 2 yılda bir icra ettiği Doğu Akdeniz- 2021 Davet Tatbikatı, NATO Daimi Deniz Görev

Grubu-2 ve NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2 unsurlarının katılımı ile Doğu Akdeniz'de geniş alanda başarıyla gerçekleştirildi.

MSB, Doğu Akdeniz- 2021 Davet Tatbikatı'nın başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu

MSB, Doğu Akdeniz- 2021 Davet Tatbikatı'nın başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu

MSB, Doğu Akdeniz- 2021 Davet Tatbikatı'nın başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Son Dakika Haberleri

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