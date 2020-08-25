MSB: Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimleri icra edildi MİLLİ Savunma bakanlığı, TCG Göksu ve TCG Fatih fırkateynleri ile İtalyan muhribi ITS Durand de la Penne tarafından Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimleri icra edildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma bakanlığı, TCG Göksu ve TCG Fatih fırkateynleri ile İtalyan muhribi ITS Durand de la Penne tarafından Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimleri icra edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "TCG Göksu ve TCG Fatih fırkateynleri ile İtalyan muhribi ITS Durand de la Penne tarafından bugün, Doğu Akdeniz'de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla geçiş eğitimleri icra edilmiştir" denildi.

ANKARA, -

Kaynak: DHA