MSB: Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimleri icra edilecektir MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Müttefik ülke deniz kuvvetleri gemileri tarafından yarın Doğu Akdeniz'de kısa süreli geçiş eğitimlerinin icra edileceğini bildirdi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Müttefik ülke deniz kuvvetleri gemileri tarafından yarın Doğu Akdeniz'de kısa süreli geçiş eğitimlerinin icra edileceğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk ve Müttefik ülke deniz kuvvetleri gemileri tarafından 25 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz'de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla kısa süreli geçiş eğitimleri icra edilecektir." denildi.

Haber: ANKARA, -

Kaynak: DHA