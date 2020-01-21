MSB: "Doğu Akdeniz'de Fransız fırkateyni ile geçiş eğitimleri icra edildi"
Milli Savunma Bakanlığı Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli Gökçeada fırkateyni ve Fransız Surcouf fırkateyni arasında Doğu Akdeniz'de 'Geçiş Eğitimleri' icra edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli Gökçeada fırkateyni ve Fransız Surcouf fırkateyni arasında Doğu Akdeniz'de 'Geçiş Eğitimleri' icra edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli TCG GÖKÇEADA fırkateynimiz ile Mersin liman ziyareti icra eden Fransız fırkateyni FS SURCOUF arasında Doğu Akdeniz'de 'Geçiş Eğitimleri' icra edildi." - ANKARA