MSB: Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra edildi
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MSB: Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra edildi

25.01.2021 15:23 | Son Güncelleme: 25.01.2021 15:30

MSB: Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra edildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, F-16, F4-E 2020 jet uçakları ile CN-235 CASA, E7-T (HİK) ve KC-135R havadan yakıt ikmal uçaklarının Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra ettiğini duyurdu.

MSB: Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, F-16, F4-E 2020 jet uçakları ile CN-235 CASA, E7-T (HİK) ve KC-135R havadan yakıt ikmal uçaklarının Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra ettiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı üslerimizden havalanan F-16, F4-E 2020 jet uçakları ile CN-235 CASA, E7-T ve KC-135R havadan yakıt ikmal uçaklarımız, Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra etti" denildi.

MSB: Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra edildi
MSB: Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra edildi
MSB: Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra edildi
MSB: Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra edildi
MSB: Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra edildi
MSB: Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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