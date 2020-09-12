MSB: Doğu Akdeniz'de eğitim gerçekleştirildi
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MSB: Doğu Akdeniz'de eğitim gerçekleştirildi

MSB: Doğu Akdeniz'de eğitim gerçekleştirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, TCG Giresun fırkateyni ile İngiliz muhribi HMS Argyll tarafından Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri gerçekleştirildiğini açıkladıBakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TCG Giresun fırkateyni ile İngiliz muhribi...

MSB: Doğu Akdeniz'de eğitim gerçekleştirildi
12.09.2020 16:45 | Son Güncelleme: 12.09.2020 16:51

MSB: Doğu Akdeniz'de eğitim gerçekleştirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, TCG Giresun fırkateyni ile İngiliz muhribi HMS Argyll tarafından Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri gerçekleştirildiğini açıkladı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TCG Giresun fırkateyni ile İngiliz muhribi HMS Argyll tarafından 11 Eylül 2020 tarihinde Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri gerçekleştirildi" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: DHA

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