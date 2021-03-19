MSB: Doğu Akdeniz'de ABD ile geçiş eğitimleri gerçekleştiriliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

MSB: Doğu Akdeniz'de ABD ile geçiş eğitimleri gerçekleştiriliyor

19.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:09
MSB: Doğu Akdeniz'de ABD ile geçiş eğitimleri gerçekleştiriliyor

MSB: Doğu Akdeniz'de ABD ile geçiş eğitimleri gerçekleştiriliyorMİLLİ Savunma Bakanlığı, TCG Gemlik fırkateyninin, Doğu Akdeniz'de ABD'ye ait uçak gemisi görev grubu ile geçiş eğitimleri gerçekleştirdiğini duyurdu.

MSB: Doğu Akdeniz'de ABD ile geçiş eğitimleri gerçekleştiriliyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, TCG Gemlik fırkateyninin, Doğu Akdeniz'de ABD'ye ait uçak gemisi görev grubu ile geçiş eğitimleri gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Doğu Akdeniz'de müttefiklerimiz ile ortak eğitimlere ve yakın iş birliğine devam edilmektedir. TCG Gemlik fırkateynimiz, Doğu Akdeniz'de ABD'ye ait USS DWIGHT D. EISENHOWER uçak gemisi görev grubu ile geçiş eğitimleri gerçekleştiriyor. USS DWIGHT D. EISENHOWER uçak gemisi görev grubu ile 15 Mart'ta başlayan geçiş eğitimleri bugün de devam edecek" denildi.

ANKARA,


MSB: Doğu Akdeniz'de ABD ile geçiş eğitimleri gerçekleştiriliyor
MSB: Doğu Akdeniz'de ABD ile geçiş eğitimleri gerçekleştiriliyor
MSB: Doğu Akdeniz'de ABD ile geçiş eğitimleri gerçekleştiriliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Pervin Buldan Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Müge Anlı Deniz Çakır Uraz Kaygılaroğlu
Spor Fatih Terim Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MSB: Doğu Akdeniz'de ABD ile geçiş eğitimleri gerçekleştiriliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 10:11:09. #1.16#
title