TSK'ya ait F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu

TSK'ya ait F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu

MSB'den yapılan açıklamada "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 ile 10.00-12.00 arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi" ifadeleri kullanıldı.

23.09.2019 14:18
TSK'ya ait F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu

Hava Kuvvetleri'ne bağlı iki F-16 uçağı Fırat'ın doğusunda 2 saat Suriye hava sahasında uçtu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 ile 10.00-12.00 arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi" denildi.

İşte MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım:

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et