TSK'ya ait F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu
MSB'den yapılan açıklamada "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 ile 10.00-12.00 arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi" ifadeleri kullanıldı.
23.09.2019 14:18
Hava Kuvvetleri'ne bağlı iki F-16 uçağı Fırat'ın doğusunda 2 saat Suriye hava sahasında uçtu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 ile 10.00-12.00 arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi" denildi.
İşte MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım:
Kaynak: AA