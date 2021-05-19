MSB'den Diyarbakır'da 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığına maket uçakla saldırı girişimine ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığına 2 maket uçakla saldırı girişiminde bulunulduğunu ve herhangi bir hasar ile zayiat meydana gelmediğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığına 2 maket uçakla saldırı girişiminde bulunulduğunu ve herhangi bir hasar ile zayiat meydana gelmediğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Diyarbakır'da bulunan 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığımıza 00: 30 civarında iki maket uçakla saldırı girişiminde bulunulmuştur. Birlik personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmemiştir. Üssümüzde tedbirler artırılmıştır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı