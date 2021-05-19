MSB'den Diyarbakır'da 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığına maket uçakla saldırı girişimine ilişkin açıklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MSB'den Diyarbakır'da 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığına maket uçakla saldırı girişimine ilişkin açıklama

MSB'den Diyarbakır'da 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığına maket uçakla saldırı girişimine ilişkin açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığına 2 maket uçakla saldırı girişiminde bulunulduğunu ve herhangi bir hasar ile zayiat meydana gelmediğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığına 2 maket uçakla saldırı girişiminde bulunulduğunu ve herhangi bir hasar ile zayiat meydana gelmediğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Diyarbakır'da bulunan 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığımıza 00: 30 civarında iki maket uçakla saldırı girişiminde bulunulmuştur. Birlik personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmemiştir. Üssümüzde tedbirler artırılmıştır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'da askeri tesise maket uçakla saldırı girişimi! Bakan Soylu'dan açıklama geldi
Diyarbakır'da askeri tesise maket uçakla saldırı girişimi! Bakan Soylu'dan açıklama geldi
Son dakika haberi: 'Kırmızı' kategoride 10 milyon lira ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: "Kırmızı" kategoride 10 milyon lira ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, PKK'nın Suriye sorumlusunun vurulma anı görüntülerini paylaştı
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, PKK'nın Suriye sorumlusunun vurulma anı görüntülerini paylaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Ali Babacan Sedat Peker Muharrem İnce Devlet Bahçeli
Magazin Cansu Dere Cemal Hünal Mehmet Ali Erbil Nesrin Cavadzade
Spor Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mustafa Denizli Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MSB'den Diyarbakır'da 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığına maket uçakla saldırı girişimine ilişkin açıklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 03:02:36. #1.16#

title