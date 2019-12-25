MSB: Deyrizor'da PKK/YPG'nin zulmünden kaçan Suriyelilere gıda yardımı yapıldı
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MSB: Deyrizor'da PKK/YPG'nin zulmünden kaçan Suriyelilere gıda yardımı yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleriyle Deyrizor'da PKK/YPG'nin baskı ve zulmünden kaçarak Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Tel Abyad'a sığınan Suriyeli vatandaşlara gıda yardımı yapıldığını bildirdi.

25.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:42
MSB: Deyrizor'da PKK/YPG'nin zulmünden kaçan Suriyelilere gıda yardımı yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleriyle 'da PKK/YPG'nin baskı ve zulmünden kaçarak Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Tel Abyad'a sığınan Suriyeli vatandaşlara gıda yardımı yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Deyrizor bölgesindeki PKK/YPG baskı ve zulmünden kaçarak Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Tel Abyad'a sığınan Suriyeli kardeşlerimize AFAD ile koordineli şekilde gıda yardımı yapıldı. Havaların soğumasından dolayı bölgede battaniye de dağıtıldı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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