MSB: Deyrizor'da PKK/YPG'nin zulmünden kaçan Suriyelilere gıda yardımı yapıldı

25.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:42

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleriyle Deyrizor'da PKK/YPG'nin baskı ve zulmünden kaçarak Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Tel Abyad'a sığınan Suriyeli vatandaşlara gıda yardımı yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Deyrizor bölgesindeki PKK/YPG baskı ve zulmünden kaçarak Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Tel Abyad'a sığınan Suriyeli kardeşlerimize AFAD ile koordineli şekilde gıda yardımı yapıldı. Havaların soğumasından dolayı bölgede battaniye de dağıtıldı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA