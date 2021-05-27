SİDA ilk atışını ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefini tam isabetle vurdu
2021 Tatbikatı'nda Silahlı İnsansız Deniz Aracı'nın (SİDA) ilk atışına ait görüntüler DENİZKURDU-2021 Tatbikatı'nda milli imkanlarla geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vurdu.
DENİZKURDU-2021 Tatbikatı'nda Silahlı İnsansız Deniz Aracı'nın (SİDA) ilk atışına ait görüntüler DENİZKURDU-2021 Tatbikatı'nda milli imkanlarla geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vurdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı