SİDA ilk atışını ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefini tam isabetle vurdu
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SİDA ilk atışını ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefini tam isabetle vurdu

Anadolu Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

2021 Tatbikatı'nda Silahlı İnsansız Deniz Aracı'nın (SİDA) ilk atışına ait görüntüler DENİZKURDU-2021 Tatbikatı'nda milli imkanlarla geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vurdu.

DENİZKURDU-2021 Tatbikatı'nda Silahlı İnsansız Deniz Aracı'nın (SİDA) ilk atışına ait görüntüler DENİZKURDU-2021 Tatbikatı'nda milli imkanlarla geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vurdu.

SİDA ilk atışını ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefini tam isabetle vurdu
SİDA ilk atışını ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefini tam isabetle vurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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SİDA ilk atışını ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefini tam isabetle vurdu - Haberler
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