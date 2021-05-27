MSB: DENİZKURDU-2021 Tatbikatı Ege ve Doğu Akdeniz'de planlandığı gibi başarıyla devam ediyor
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MSB: DENİZKURDU-2021 Tatbikatı Ege ve Doğu Akdeniz'de planlandığı gibi başarıyla devam ediyor

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın harbe hazırlık seviyelerinin yükseltilmesini hedefleyen DENİZKURDU-2021 Tatbikatı Ege ve Doğu Akdeniz'de planlandığı gibi başarıyla devam ediyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın harbe hazırlık seviyelerinin yükseltilmesini hedefleyen DENİZKURDU-2021 Tatbikatı Ege ve Doğu Akdeniz'de planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da tatbikatı yerinden sevk ve idare ediyor.

MSB: DENİZKURDU-2021 Tatbikatı Ege ve Doğu Akdeniz'de planlandığı gibi başarıyla devam ediyor
MSB: DENİZKURDU-2021 Tatbikatı Ege ve Doğu Akdeniz'de planlandığı gibi başarıyla devam ediyor
MSB: DENİZKURDU-2021 Tatbikatı Ege ve Doğu Akdeniz'de planlandığı gibi başarıyla devam ediyor
MSB: DENİZKURDU-2021 Tatbikatı Ege ve Doğu Akdeniz'de planlandığı gibi başarıyla devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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