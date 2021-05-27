MSB: DENİZKURDU-2021 Tatbikatı Ege ve Doğu Akdeniz'de planlandığı gibi başarıyla devam ediyor
Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın harbe hazırlık seviyelerinin yükseltilmesini hedefleyen DENİZKURDU-2021 Tatbikatı Ege ve Doğu Akdeniz'de planlandığı gibi başarıyla devam ediyor.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın harbe hazırlık seviyelerinin yükseltilmesini hedefleyen DENİZKURDU-2021 Tatbikatı Ege ve Doğu Akdeniz'de planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da tatbikatı yerinden sevk ve idare ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı